27.05.2026 18:21:38

Gucci steigt als Namensgeber in die Formel 1 ein

PARIS (dpa-AFX) - Die Luxusmarke Gucci wird ab der Saison 2027 als Partner des Renault-Teams Alpine in der Formel 1 auftreten. Der französische Rennstall wird in der kommenden Saison unter dem Namen "Gucci Racing Alpine Formula One Team" an den Start gehen, wie Alpine in einer Mitteilung verkündete.

Das Rennteam werde demnach in der kommenden Saison in den Farben von Gucci starten. Zu der Verkündung teilte die Luxusmarke einen Formel-1-Wagen, der mit einem Tuch der Luxusmarke verdeckt ist.

Der Rennstall geht in dieser Saison mit den beiden Fahrern Pierre Gasly aus Frankreich und Franco Colapinto aus Argentinien an den Start. Gasly befindet sich in der Fahrerwertung auf dem achten Rang, Colapinto auf Platz elf. Bisher war "BWT", ein österreichischer Hersteller von Wasserfiltern, der Namensgeber des Rennteams./dha/DP/jha

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