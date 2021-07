Gucci treibt Erholung bei Kering im 1. Halbjahr

Hauptgrund ist die Erholung der Hauptmarke Gucci auf Vorkrisen-Niveau. Der Nettogewinn des französischen Konzerns schoss von Januar bis Juni auf 1,48 Milliarden Euro von 272,6 Millionen vor Jahresfrist in die Höhe. Die Erlöse kletterten auf 8,05 von 5,38 Milliarden Euro. Das ist mehr, als von Factset befragte Analysten mit im Mittel 7,86 Milliarden Euro erwartet hatten. Gucci steuerte Erlöse von 4,48 Milliarden Euro bei. Das ist ein Plus von 46 Prozent. Operativ verdiente die Kering SA mit 2,24 Milliarden Euro mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr mit damals 952,4 Millionen Euro.

PARIS (Dow Jones)