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03.08.2026 06:31:29
Gudang Garam Tbk gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Gudang Garam Tbk hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 748,00 IDR, nach 7,00 IDR im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gudang Garam Tbk in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 21 063,29 Milliarden IDR im Vergleich zu 21 302,20 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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