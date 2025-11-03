Gudang Garam Tbk verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gudang Garam Tbk ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gudang Garam Tbk die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 514,00 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gudang Garam Tbk 35,00 IDR je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,84 Prozent auf 22 958,26 Milliarden IDR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23 874,80 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at