EnBW Aktie

EnBW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 522000 / ISIN: DE0005220008

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07.07.2026 17:03:00

Günstiger als zu Hause laden: EnBW startet Sommerpreisaktion

Vom 8. Juli bis 30. September gibt EnBW 5 Cent Rabatt pro kWh an eigenen Ladepunkten. Im besten Fall sinkt der Preis mit 30 Cent deutlich unter den DC-Schnitt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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