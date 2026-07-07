EnBW Aktie
WKN: 522000 / ISIN: DE0005220008
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07.07.2026 17:03:00
Günstiger als zu Hause laden: EnBW startet Sommerpreisaktion
Vom 8. Juli bis 30. September gibt EnBW 5 Cent Rabatt pro kWh an eigenen Ladepunkten. Im besten Fall sinkt der Preis mit 30 Cent deutlich unter den DC-Schnitt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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