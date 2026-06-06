Bosch Aktie

Bosch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026

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06.06.2026 16:00:00

Günstiger Saugroboter Bosch Spotless+ im Test: Starkes Saugen, schwaches Wischen

Der Bosch Spotless+ saugt stark, navigiert ordentlich und leert Staub automatisch. Beim Wischen bleibt er aber klar limitiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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