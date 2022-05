Günther will Dreier-Sondierungsrunde über Jamaika-Neuauflage

KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) treibt seine Pläne einer Neuauflage der Jamaika-Koalition voran. Der CDU-Landesvorsitzende lud am Mittwochabend Grüne und FDP zu einem gemeinsamen Sondierungsgespräch für Donnerstag (14.00 Uhr) in einem Kieler Hotel ein. "Wir haben eine gute Grundlage", sagte Günther nach einer Sitzung des geschäftsführenden Landesvorstandes in Kiel.

"Ich glaube, dass wir einen neuen Stil auch geprägt haben", sagte Günther. Die Partner hätten die vergangenen fünf Jahre auf Augenhöhe gearbeitet, an einem Strang gezogen und sich gegenseitig Erfolge gegönnt. Der Glaube sei groß, dies fortsetzen zu können. Koalitionsverhandlungen könnten bereits kommende Woche starten. Klar sei, dass sich die CDU-Handschrift angesichts einer nur knapp verfehlten absoluten Mehrheit im Koalitionsvertrag widerspiegeln müsse.

Bei der Landtagswahl am 8. Mai hatten sich CDU (43,4 Prozent) und Grüne (18,3) deutlich verbessert, während die FDP nach starken Verlusten nur noch auf 6,4 Prozent kam.

Die CDU hätte also auch nur mit den Grünen oder der FDP eine sichere Mehrheit im Landtag. "Wenn man tatsächlich den Rechenschieber nutzen würde, würde man uns empfehlen, nur mit einer Partei zu regieren, damit wir möglichst viele Posten auch durchsetzen können", sagte Günther. Er sprach von einem ungewöhnlichen Weg. Die Union werde für dieses Bündnis "auch auf etwas verzichten müssen".