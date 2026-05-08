Guerrilla RF stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Guerrilla RF stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz lag bei 6,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 48,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at