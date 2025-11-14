Guerrilla RF stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guerrilla RF hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guerrilla RF -0,710 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 6,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at