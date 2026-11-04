Guerrilla RF verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Guerrilla RF hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guerrilla RF -0,060 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,1 Millionen USD – ein Plus von 60,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guerrilla RF 6,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at