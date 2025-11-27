|
27.11.2025 06:31:28
Guess?: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Guess? gab am 25.11.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,470 USD je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guess? in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 791,4 Millionen USD im Vergleich zu 738,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
