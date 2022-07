In Zusammenarbeit mit Homeboy Industries hat GUESS ein einzigartiges Verfahren entwickelt, alter Kleidung neues Leben einzuhauchen. Indem es recycelte Stücke zu originellen, modischen Kreationen umformt, eröffnet GUESS neue Wege dazu, fantastisch nachhaltig zu sein. Nachhaltigkeit steht im Zentrum von allem, was GUESS tut, und die Partnerschaft der Firma mit dem gemeinnützigen Unternehmen Homeboy Industries spiegelt dieses Engagement wider.

GUESS wird unmittelbar mit Homeboy Recycling, einem Sozialunternehmen, das Teil von Homeboy Industries ist, für die neue Kollektion Upcycled Collection zusammenarbeiten. Durch die Zusammenarbeit mit GUESS hat Homeboy Recycling seine Tätigkeit von ausschließlichem Elektronikrecycling in die Welt der Textilien und der Kleidung ausgedehnt. GUESS und Homeboy Recycling haben nicht nur eine bemerkenswerte neue Linie von Artikeln und Kleidung geschaffen, sondern eine neue Art und Weise, ökologische Nachhaltigkeit zu unterstützen, Kreativität zu vermitteln, neue Jobs zu schaffen und unserer Gemeinschaft Auftrieb zu geben: Upcycled aus vollem Herzen.

Mit wirklich großem Stolz verkündet GUESS die Upcycled Collection. Eine Kollektion ohnegleichen, denn keines der einzelnen Stücke gleicht einem anderen. Die Umformung recycelter Kleidung ergibt deutlich einmalige Stücke, und das ist ihre größte Attraktivität. Tragetaschen, Patchwork-Denim, Bustiers und sogar Dekokissen – Upcycle-Mode für jede und jeden. Die Upcycled Collection ist eine nachhaltige, modische und sinnvolle Möglichkeit, die echteste Form von zirkulärer Mode zu kaufen.

"Homeboy Industries ist dankbar für die Partnerschaft mit GUESS für die Upcycled Collection. Wir danken GUESS für die Unterstützung unserer Mission, diesem Bevölkerungsteil am Rande der Gesellschaft Hoffnung, Ausbildung und Unterstützung zu geben und diesen Personen zu ermöglichen, den Verlauf ihres Lebens zu ändern und positive Beiträge zu unserer Gesellschaft zu leisten. Homeboy Industries bietet umfassende, vorhandene Traumata berücksichtigende Dienste zur Rundumunterstützung wie beispielsweise Entfernung von Tätowierungen, psychische Gesundheitsversorgung, Bildung, Rechtsberatung und -hilfe, Orientierung bei der Suche nach Unterkunft, Fallbetreuung, Weiterentwicklung der Erwerbstätigkeit und Berufsschulung", sagte Chris Zwicke, CEO von Homeboy Industries. "Mittels dieser Partnerschaft werden unsere Mitarbeiter bei unserem am schnellsten wachsenden Sozialunternehmen, Homeboy Recycling, mehr fachliche Fähigkeiten und Schulung erhalten, was uns alle sehr begeistert."

"Die in Zusammenarbeit mit Homeboy Industries zustande gekommene Upcycled Collection wurde und wird in der Hoffnung konzipiert, dass jedes Stück sinnstiftend für ein Mitglied der Gemeinschaft sein kann, das die nötigen Fertigkeiten erlernen kann, ausrangierte Waren in begehrte, für den Handel geeignete und modeorientierte Artikel zu verwandeln. Die Designs werden maßgeblich durch die bereitstehenden Ressourcen bestimmt, die zuvor sorgfältig organisiert und geordnet werden. Das Produktsortiment umfasst modeorientierte wie auch nicht an der aktuellen Mode orientierte Stücke – also etwas für jede und jeden. Und das Staunen angesichts des früheren Lebens jedes Stücks und wie es geschaffen wurde, bereitet wahre Freude", sagte Amy Enuke, Young Contemporary Design Director.

Angesichts des Engagements von GUESS für zirkuläre Mode und Homeboy Recyclings Grundlage für Nachhaltigkeit stellt diese Partnerschaft die Startrampe für eine neue Art nachhaltiger Mode dar – eine die nicht nur die Umwelt stützt, sondern auch unmittelbar unsere Gemeinschaften unterstützt. Um mehr über das Engagement von GUESS für unseren Planeten zu erfahren, besuchen Sie bitte guess.com/sustainability

Über GUESS?, Inc.

Die 1981 gegründete Firma GUESS begann als ein Jeans-Unternehmen und ist inzwischen erfolgreich in die Rolle einer globalen Lifestyle-Marke hineingewachsen. Guess?, Inc. entwirft, vermarktet und vertreibt eine Lifestyle-Kollektion moderner Kleidung, Denim, Handtaschen, Uhren, Brillen, Schuhe sowie anderer ähnlicher Verbraucherprodukte und gewährt auch Lizenzen für diese. Die Produkte von Guess? werden in aller Welt über Guess?-Markenläden vertrieben wie auch über anspruchsvolle Kaufhäuser und Fachgeschäfte. Zum 30. April 2022 betrieb das Unternehmen unmittelbar 1.073 Einzelhandelsgeschäfte auf dem amerikanischen Kontinent, in Europa und in Asien. Die Partner und Vertriebspartner betrieben weltweit zusätzliche 565 Einzelhandelsgeschäfte. Zum 30. April 2022 waren das Unternehmen und seine Partner und Vertriebspartner in etwa 100 Ländern der Welt tätig. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.guess.com.

Über Homeboy Recycling

Homeboy Recycling ist ein zertifiziertes und preisgekröntes Sozialunternehmen, das landesweit Dienstleistungen zur richtigen Entsorgung und Handhabung von IT-Hardware anbietet. Homeboy ist eines der wenigen Unternehmen der Welt, das für R2 (Responsible Recycling – verantwortungsvolles Recycling) und als B Corporation (gemeinnützig) zertifiziert ist. Es ist der Einhaltung der höchstmöglichen Standards für die Wiederverwendung von Elektronikprodukten, für das Recycling von Elektronikabfall und die Vernichtung sensibler Daten verpflichtet. Jedes Jahr bewerkstelligt Homeboy die Sanierung Tausender von Computern und hält so Millionen von Kilos von den Mülldeponien fern; zugleich schafft es Jobs für Personen, die auf dem Weg zu einer Anstellung mit systeminhärenten Hindernissen konfrontiert sind. Über unsere Dienstleistungen hinsichtlich des Verbleibs von IT-Hardware und elektronischen Abfalls hinaus betrachten wir uns ganz allgemein als ein Partner in der Kreislaufwirtschaft. Wir arbeiten mit engagierten Herstellern und Marken zusammen, um für ihre Produkte nach deren "erstem Leben" sozial und ökologisch nützliche Lösungen zu entwickeln. In dieser Eigenschaft erweitern wir auch unsere Dienste, sodass zudem Kleidung/Textilien und andere Produkte/Materialien eingeschlossen werden, die zu unserer Mission passen.

Als Teil von Homeboy Industries, dem weltweit herausragenden Programm zur Rehabilitation von Gangmitgliedern und deren gesellschaftlichen Wiedereingliederung, ist Homeboy Recycling stolz auf die Beschäftigung von Personen, die sich für die Umgestaltung ihres Lebens nach der Verbüßung von Haftstrafen engagieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://homeboyrecycling.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220727005667/de/