Guess Aktie
WKN: 902204 / ISIN: US4016171054
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26.09.2026 17:07:00
Guess Which Group of Stocks Is Back at an All-Time High?
After trading sideways to down for several months, the "Magnificent Seven" group of megatech stocks is back at an all-time high.
That's as measured by the Roundhill Magnificent Seven ETF (NYSEMKT: MAGS), which offers investors equal-weight exposure to the Magnificent Seven stocks. Last week, the ETF's price finally topped its prior record high, set back in May 2026. It now stands at a new record, about $72.20.
That new high is due to significant gains among several Magnificent Seven stocks. AI chipmaker Nvidia (NASDAQ: NVDA) is up about 21% this year, and iPhone manufacturer Apple (NASDAQ: AAPL) has climbed 24%. Meta Platforms (NASDAQ: META) has matched the broader market's performance, up about 13% this year.
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