Gufic Biosciences: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gufic Biosciences hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gufic Biosciences ein EPS von 0,770 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,83 Prozent auf 2,52 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 6,40 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gufic Biosciences 6,95 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 9,44 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 8,20 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at