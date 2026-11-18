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18.11.2026 06:31:28
Guided Therapeutics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Guided Therapeutics hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Guided Therapeutics ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 0,1 Millionen USD gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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