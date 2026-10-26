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26.10.2026 06:31:29
Guideline Geo AB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Guideline Geo AB hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 SEK gegenüber 0,260 SEK im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Guideline Geo AB in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 42,2 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 46,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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