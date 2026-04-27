Guideline Geo AB veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Guideline Geo AB hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guideline Geo AB -0,370 SEK je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guideline Geo AB in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 49,4 Millionen SEK im Vergleich zu 49,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at