Guidewire kündigt neueste Gruppe von Empfängern der Spezialisierungen des PartnerConnect-Beratungsprogramms an

Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), die Plattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer vertrauen, um sich zu engagieren, zu innovieren und effizient zu wachsen, gab heute bekannt, dass zwei Spezialisierungen an zwei Guidewire PartnerConnect-Consulting-Partner in den Regionen Amerika (AMER) und Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) vergeben wurden.

Die folgenden PartnerConnect-Consulting-Partner haben im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020 von Guidewire für die folgenden Guidewire-Produkte Spezialisierungen erhalten:

GFT: InsuranceSuite – EMEA

InsuranceSuite – EMEA PwC: Guidewire Cloud

"Herzlichen Glückwunsch an unsere neueste Gruppe von PartnerConnect-Consulting-Partnern, die durch ihre bewährten Dienstleistungen und ihr Fachwissen die Spezialisierungen von Guidewire erlangt haben", so Lisa Walsh, Vice President, Alliances, Guidewire Software. "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung des Engagements unserer Partner, um unseren gemeinsamen Versicherungskunden den hochkarätigen Service zu bieten, den sie verdienen."

Spezialisierungen sind sowohl regional als auch global ausgerichtet und erfordern von den Partnern den Nachweis von Fähigkeiten, Kenntnissen und Kompetenzen in Bezug auf ein bestimmtes Guidewire-Produkt. Dies wird durch die Zertifizierungsergebnisse von Guidewire bestätigt. Das Erlangen von Spezialisierungen ermöglicht es Versicherern, mehr Klarheit und einen besseren Einblick darüber zu erhalten, welche Partner in einer Region nachweislich über entsprechende Fähigkeiten verfügen. Darüber hinaus können Partner mit Spezialisierungen ihre Fähigkeiten in Bezug auf die Guidewire-Produkte und -Lösungen besser bewerben.

Guidewire bietet verschiedene Spezialisierungsoptionen an, mit denen sich die Mitarbeiter der Consulting-Partner differenzieren können. Dazu gehören Fähigkeiten als Business Analyst, Qualitätsanalyst und Entwickler. Vor kurzem hat Guidewire Education die neuen Bezeichnungen Certified Associate und Certified Ace für Analysten eingeführt, mit denen Partner die Guidewire-Cloud-Spezialisierung erreichen und Kunden Cloud-fähige Talente identifizieren können.

Weitere Informationen zu den Spezialisierungen finden Sie auf der Guidewire-Website hier.

Über Guidewire PartnerConnect

Guidewire PartnerConnect™-Consulting-Partner bieten Beratungsdienste wie die Umstrukturierung von Geschäftsprozessen und Strategien, Implementierung sowie damit verbundene Lösungen und Bereitstellungsdienste an. Bis heute sind weltweit mehr als 10.000 Berater, die in den Produkten von Guidewire geschult wurden oder über Erfahrungen mit Guidewire-Produkten verfügen, für Guidewire Consulting tätig. Guidewire PartnerConnect ist ein exklusives Programm, das nur auf Einladung zugänglich ist.

Weitere Informationen über Guidewire PartnerConnect finden Sie unter http://www.guidewire.com/partners/.

Über Guidewire Software

Guidewire ist die Plattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer vertrauen, wenn es um Engagement, Innovation und effizientes Wachstum geht. Wir vereinen Digital-, Core-, Analyse- und KI-Technologien, um unsere Plattform als Cloud-Service bereitzustellen. Zum Ende unseres Geschäftsjahres 2019 laufen mehr als 380 Versicherer, von Neugründungen bis hin zu den größten und komplexesten der Welt, auf Guidewire.

Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns kontinuierlich weiter, um ihren Erfolg zu unterstützen. Wir sind stolz auf unsere beispiellose Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von über 1.000 erfolgreichen Projekten, die vom größten F&E-Team und Partner-Ökosystem der Branche unterstützt werden. Unser Marketplace bietet Hunderte von Anwendungen, die Integration, Lokalisierung und Innovation vorantreiben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.guidewire.com und folgen Sie uns auf Twitter: @Guidewire_PandC.

ANMERKUNG: Weitere Informationen über die Marken von Guidewire finden Sie unter https://www.guidewire.com/legal-notices.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200622005723/de/