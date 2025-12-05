|
05.12.2025 06:31:29
Guidewire Software präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Guidewire Software hat am 03.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guidewire Software in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 332,6 Millionen USD im Vergleich zu 262,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
