Guidewire Software Stock Plunges 22% On Lower Q4 Profit

(RTTNews) - Guidewire Software Inc. (GWRE) shares are currently trading at $158.28, down $44.58, or 21.98 percent on Friday, after the P&C software provider reported lower fourth-quarter net income despite stronger adjusted earnings on the previous day.

Guidewire closed the previous session at $202.86 and opened at $167.55 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $157.05 and $168.89, with volume at 1.67 million shares, compared with average volume of 1.54 million. Its 52-week range is $102.30 to $272.60.

Guidewire reported net income of $31.40 million, or $0.38 per share, compared with $51.95 million, or $0.60 per share, a year earlier. Adjusted income increased to $83.14 million, or $0.99 per share, from $70.30 million, or $0.81 per share. Total revenue rose to $411.09 million from $356.57 million, while subscription and support revenue increased to $266.74 million from $201.89 million.

For the first quarter of fiscal 2027, Guidewire expects subscription and support revenue of $279 million to $283 million and total revenue of $372 million to $378 million. For the full year, it expects subscription and support revenue of $1.240 billion to $1.246 billion and total revenue of $1.707 billion to $1.727 billion.