GUILIN FUDA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GUILIN FUDA ließ sich am 21.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GUILIN FUDA die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,08 CNY gegenüber 0,020 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 387,3 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 293,1 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at