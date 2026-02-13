|
13.02.2026 06:31:29
Guinness Anchor Bhd: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Guinness Anchor Bhd lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Mit einem EPS von 0,47 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Guinness Anchor Bhd mit 0,470 MYR je Aktie genauso viel verdiente.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 823,1 Millionen MYR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 839,1 Millionen MYR ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 MYR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,54 MYR erwirtschaftet worden.
Guinness Anchor Bhd hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,80 Milliarden MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,80 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.