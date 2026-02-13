13.02.2026 06:31:29

Guinness Anchor Bhd: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Guinness Anchor Bhd lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Mit einem EPS von 0,47 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Guinness Anchor Bhd mit 0,470 MYR je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 823,1 Millionen MYR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 839,1 Millionen MYR ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 MYR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,54 MYR erwirtschaftet worden.

Guinness Anchor Bhd hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,80 Milliarden MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,80 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.

