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12.11.2026 06:31:28
Guinness Anchor Bhd präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Guinness Anchor Bhd hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,23 MYR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guinness Anchor Bhd 0,370 MYR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 539,1 Millionen MYR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 656,1 Millionen MYR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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