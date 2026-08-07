Guinness Anchor Bhd präsentierte Quartalsergebnisse

Guinness Anchor Bhd hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,17 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 434,8 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 539,7 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at