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21.05.2026 06:31:29
Guinness Anchor Bhd stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Guinness Anchor Bhd gab am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,400 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 664,2 Millionen MYR – das entspricht einem Abschlag von 13,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 763,6 Millionen MYR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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