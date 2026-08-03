Guinness Ghana Breweries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Guinness Ghana Breweries hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,31 GHS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Guinness Ghana Breweries 0,400 GHS je Aktie verdient.

Guinness Ghana Breweries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 888,5 Millionen GHS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Milliarden GHS erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,910 GHS gegenüber 1,09 GHS je Aktie im Vorjahr.

Mit einem Umsatz von 3,02 Milliarden GHS, gegenüber 3,60 Milliarden GHS im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 16,18 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at