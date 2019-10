Guiyang Cultural Tourism Presentation florierte auf der World Tourism Exchange China 2019 (WTE China)

HAIKOU, China, 30. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Am 24. Oktober 2019 endete die erfolgreiche World Tourism Exchange China 2019 (WTE China 2019) in Haikou während zeitgleich die Guiyang Cultural Tourism Presentation im Shangri-La Hotel Haikou stattfand.

Zu dem Event erschienen Sun Zhiming, Mitglied des Standing Committee of Guiyang Municipal Committee und stellvertretender Bürgermeister von Guiyang, Long Weidong, stellvertretender Bürgermeister von Haikou, international Gäste aus 18 Ländern und Regionen sowie lokale geladene Gäste.

Das Event begann um 19:00 Uhr mit den Reden von Herrn Long Weidong und Herrn Sun Zhiming. Daraufhin hielt Herr Yuan Yunlong, Leiter des Guiyang Culture and Tourism Bureau, eine Präsentation über Guiyang Kulturtourismus und gab eine umfassende Einführung in die Bereiche Transport, Ökologie, Attraktionen und Kultur, etc. in Guiyang, Danach teilte Elizabeth Chin, President of ECI Travel, Chairman of PATA New York Chapter, ihre Erfahrungen über Guiyang's Tourprodukte mit verschiedenen Zielorten.

Die Unterzeichnungszeremonie für die Gründung Guiyang, Haikou and Zhangjiajie City Tourism Alliance, mit der man an den Zielen der „koordinierten Entwicklung des Einreiseverkehrs" und des Prinzips der „engeren Zusammenarbeit, des Teilens von Ressourcen, der der gegenseitigen Komplimentarität und der gegenseitigen Vorteile" festhält, fand statt, während man darauf abzielte, die Ressourcenintegration des Einreiseverkehrs zu optimieren und eine koordinierte Entwicklung des Einreiseverkehrs zu erzielen.

Darauf folgten die charakterischen kulturellen Darbietungen Guiyangs. Die Gäste waren vom ethnischen Tanz, dem Gesang und den Musikinstrumenten Guiyangs beeindruckt, die sich so sonst nirgends finden. Das Event gipfelte in einem Vortrag des rührenden Toast Song.

Guiyang ist eine jugendliche Provinzhauptstadt in China. Ihre Lage ist ein perfekter Ausgangspunkt zum Entdecken der umliegenden Regionen, insbesondere der Huangguoshu-Wasserfälle, der ethnischen Dörfer um Kaili und des historischen Zhenyuan. Im Jahr 2017 kooperierte Guiyang mit der American Society of Travel Advisors (ASTA), um den ASTA China Summit (ACS) zu veranstalten. Nordaamerikanische Reisevermittler und Reiseveranstalter wurden nach Guiyang eingeladen, was sein touristisches Image stark förderte und für großen Aufruhr in der ganzen Tourismusbranche weltweit sorgte. Die WTE 2019 hat sich verglichen mit der ACS 2017 noch weiterentwickelt. Europäische und asiatische Käufer wurden ebenso wie nordamerikanische Käufer eingeladen, um das Event „internationaler" zu machen. Guiyang nahm erneut am WTE 2019 um Gästen aus der ganzen Welt seine unglaublichen touristischen Ressourcen vorzustellen. Die ständigen Bemühungen Guiyangs, seinen Einreiseverkehr zu entwickeln, werden den Ruf und den Einflus des Tourismus von Guiyang auf den internationalen Märkten sicher ankurbeln und und Guiyang zu einem neuen, attraktiven Touristenziel in China machen.

