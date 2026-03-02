Guizhou Aviation Technical Development A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Guizhou Aviation Technical Development A veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,220 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,51 Prozent auf 516,2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 392,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Guizhou Aviation Technical Development A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,980 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,00 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 2,03 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,80 Milliarden CNY umgesetzt.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,13 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 2,07 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at