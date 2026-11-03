Guizhou Broadcasting TV Information Network CoLtd Registered A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Guizhou Broadcasting TV Information Network CoLtd Registered A äußerte sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,20 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,210 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,49 Prozent auf 274,3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 278,5 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at