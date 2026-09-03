Guizhou Broadcasting TV Information Network CoLtd Registered A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Guizhou Broadcasting TV Information Network CoLtd Registered A präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,23 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,230 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 282,7 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 16,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 337,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at