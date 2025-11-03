Guizhou Chitianhua: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Guizhou Chitianhua gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Mit einem Umsatz von 434,7 Millionen CNY, gegenüber 632,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 31,30 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at