Guizhou Chitianhua: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Guizhou Chitianhua hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Guizhou Chitianhua ein EPS von -0,030 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 595,2 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 560,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at