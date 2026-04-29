Guizhou Gas Group A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Guizhou Gas Group A hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Guizhou Gas Group A 1,98 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,28 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at