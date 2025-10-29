Guizhou Gas Group A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Guizhou Gas Group A stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guizhou Gas Group A -0,030 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 1,21 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 9,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at