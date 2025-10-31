Guizhou Guihang Automotive Components gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Guizhou Guihang Automotive Components hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,110 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 635,9 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 606,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at