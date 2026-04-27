Guizhou Guihang Automotive Components vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Guizhou Guihang Automotive Components hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,10 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,100 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 595,7 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 587,2 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at