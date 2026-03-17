Guizhou Guihang Automotive Components zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Guizhou Guihang Automotive Components gab am 14.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 CNY, nach 0,150 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 653,5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 659,4 Millionen CNY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,480 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Guizhou Guihang Automotive Components 0,440 CNY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,51 Milliarden CNY gegenüber 2,37 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at