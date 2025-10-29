Guizhou Panjiang Refined Coal präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Guizhou Panjiang Refined Coal hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Guizhou Panjiang Refined Coal 2,08 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,40 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at