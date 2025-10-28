Guizhou Red Star Developing gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Guizhou Red Star Developing hat am 25.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Guizhou Red Star Developing 0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guizhou Red Star Developing in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 522,7 Millionen CNY im Vergleich zu 562,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at