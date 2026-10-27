Guizhou Red Star Developing verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Guizhou Red Star Developing hat am 24.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,20 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Guizhou Red Star Developing mit einem Umsatz von insgesamt 628,8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 528,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 18,97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at