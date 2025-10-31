Guizhou Sanli Pharmaceutical A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Guizhou Sanli Pharmaceutical A hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Umsatzseitig standen 336,7 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 35,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guizhou Sanli Pharmaceutical A 521,3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at