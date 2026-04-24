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24.04.2026 06:31:29
Guizhou Yibai Pharmaceutical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Guizhou Yibai Pharmaceutical hat am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Guizhou Yibai Pharmaceutical ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CNY vermeldet.
Umsatzseitig standen 358,8 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 28,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guizhou Yibai Pharmaceutical 501,5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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