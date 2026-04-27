Guizhou Zhenhua E-chem A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Guizhou Zhenhua E-chem A hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,19 CNY vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 183,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 271,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at