Guizhou Zhenhua E-chem A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Guizhou Zhenhua E-chem A lud am 24.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 CNY gegenüber -0,230 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 788,9 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 353,9 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at