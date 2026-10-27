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27.10.2026 06:31:29
Guizhou Zhenhua E-chem A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Guizhou Zhenhua E-chem A lud am 24.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 CNY gegenüber -0,230 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite standen 788,9 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 353,9 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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