Guizhou Zhenhua E-chem A präsentierte Quartalsergebnisse

Guizhou Zhenhua E-chem A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,23 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guizhou Zhenhua E-chem A -0,250 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 353,9 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 27,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guizhou Zhenhua E-chem A 487,0 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at