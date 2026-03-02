Guizhou Zhenhua E-chem A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Guizhou Zhenhua E-chem A veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,20 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,390 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 361,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 501,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,850 CNY gegenüber -1,050 CNY im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 27,10 Prozent auf 1,43 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte Guizhou Zhenhua E-chem A 1,96 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at