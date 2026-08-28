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28.08.2026 06:31:29
Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor A lud am 27.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 39,55 Prozent auf 166,5 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 275,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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