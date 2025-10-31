Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor A ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor A im vergangenen Quartal 235,9 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor A 181,8 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at