Gujarat Alkalies Chemicals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Gujarat Alkalies Chemicals hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 INR. Im Vorjahresviertel hatte Gujarat Alkalies Chemicals 1,20 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,25 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gujarat Alkalies Chemicals einen Umsatz von 10,75 Milliarden INR eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,330 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -8,870 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 43,58 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 40,49 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at