Gujarat Alkalies Chemicals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gujarat Alkalies Chemicals hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,480 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,83 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,91 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at